В приграничном регионе РФ предотвратили атаку украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) перехватили около 11:30 мск. Второй дрон, в свою очередь, заметили около 12:40 мск. При этом в обоих случаях бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

24 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские солдаты выпустили 75 боеприпасов и 45 беспилотников по населенным пунктам в регионе. Одной из целей ВСУ стал поселок Октябрьский, где в результате обстрела пострадал мирный житель.

Как рассказал глава российского субъекта, у мужчины диагностировали осколочные ранения грудной клетки и стопы. В связи с этим врачи приняли решение отправить его в больницу №2 в Белгороде для прохождения лечения.

Ранее в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля.