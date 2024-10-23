Российские военные сбили беспилотники ВСУ над двумя приграничными регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Уничтожение дронов велось с 12:50 до 13:20 по московскому времени.

В среду с 9:30 до 12:40 силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): четыре над территорией Белгородской области и еще два — в небе над Курской областью.

За ночь российские военные сбили 14 украинских дронов: четыре беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области и еще 10 — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.