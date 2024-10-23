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Российские военные сбили беспилотники ВСУ над двумя приграничными регионами РФ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили дроны ВСУ над Курской и Белгородской областями

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Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Уничтожение дронов велось с 12:50 до 13:20 по московскому времени.

В среду с 9:30 до 12:40 силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): четыре над территорией Белгородской области и еще два — в небе над Курской областью.

За ночь российские военные сбили 14 украинских дронов: четыре беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области и еще 10 — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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