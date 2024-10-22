На Украине задержали 64 чиновника медкомиссий

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 64 чиновника медико-социальной комиссии (МСЭК) по подозрению в коррупции. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Задержанные занимались коррупционными схемами на медицинских экспертизах. Девять их них уже осуждены, уточнили в СБУ.

Кроме того, по инициативе спецслужб отменено 4106 выводов об инвалидности, которую оформляли на основании фиктивных документов. Также организована проверка фактов незаконного получения инвалидности тысячами должностных лиц.

Помимо этого, СБУ разоблачила и прекратила деятельность восьми организованных преступных группировок, в которые входили работники МСЭК в разных регионах Украины.

Днем 22 октября стало известно, что украинские спецслужбы задержали руководителя отделения МСЭК Николаевской области по подозрению в получении взятки в $450 тысяч за нелегальную выдачу справок для уклонистов. Чиновница также оформила себе и сыну вторую группу инвалидности, чтобы получать от государства дополнительные льготы и выплаты.

Ранее украинского чиновника поймали на взятке в размере $65 тысяч.