ВМС США вооружат свои суда ракетами-перехватчиками из-за китайской угрозы

ВМС США намерены вооружить свои суда ракетами-перехватчиками для ЗРК Patriot на фоне опасений по поводу угрозы со стороны Китая в Тихом океане. Об этом сообщило агентство Reuters.

В сообщении уточнили, что размещение на военных кораблях сверхманевренных перехватчиков PAC-3 MSE «предвосхитит достижения» в ракетных технологиях КНР, в том числе — и в новейшем гиперзвуковом оружии.

«Опасаясь, что Китай применит гиперзвуковое оружие для потопления кораблей в Тихом океане, ВМС США реализуют план по оснащению <…> своих кораблей ракетами-перехватчиками», — говорится в сообщении.

По словам эксперта по ракетной обороне Центра стратегических и международных исследований США Том Камако, пока неясно, какое количество ракет понадобится. Но уже намечено удвоить их производство в ближайшие годы. Местом совместного производства ракет для Patriot станет Япония.

23 октября газета The Print написала, что последние встречи на высшем уровне между представителями КНР и Индии дают основания полагать, что эти страны хотят отгородиться от влияния США.

Ранее в США и КНР сообщили о намерении приступить к изучению грунта с обратной стороны Луны.