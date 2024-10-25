ЦАХАЛ открыл огонь по миротворцам ООН в Ливане

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по миротворческому контингенту Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливане (UNIFIL). Об этом говорится в заявлении организации.

«Миротворцы, несшие службу на постоянном наблюдательном посту около Дхайры, наблюдали за солдатами ЦАХАЛ, проводящими операции по зачистке домов неподалеку. Поняв, что за ними наблюдают, солдаты ЦАХАЛ открыли огонь по посту. Дежурные охранники отступили», — говорится в публикации.

В заявлении указано, что ЦАХАЛ неоднократно требовали, чтобы UNIFIL покинули свои позиции вдоль Голубой линии. Кроме того, военнослужащие намеренно повредили камеры, освещение и оборудование связи на некоторых из этих позиций.

UNIFIL отмечает, что несмотря на оказанное давление на миссию миротворцы остаются на своих позициях и выполняют поставленные задачи. Организация подчеркнула, что продолжит выполнять свои мандатные задачи по мониторингу и отчетности о проводимых действиях в регионе.

Похожий инцидент произошел 16 октября рядом с городом Кфар-Кела. Танк Merkava израильской армии открыл огонь по миротворческому контингенту UNIFIL. Сообщалось, что он обстрелял сторожевую вышку. Две камеры были уничтожены, а вышка повреждена. В ООН не считают, что огонь был случайностью.

Ранее постпред РФ в ООН заявил, что США покрывают преступления Израиля.