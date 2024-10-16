Израиль открыл огонь по миротворческим силам ООН в Ливане

Танк Merkava израильской армии открыл огонь по миротворческому контингенту Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливане (UNIFIL). Об этом сообщает Reuters.

Это произошло рядом с городом Кфар-Кела. Танк обстрелял сторожевую вышку. Две камеры были уничтожены, а вышка повреждена. В ООН не считают, что огонь был случайностью.

Утром 16 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по складу оружия «Хезболлы», расположенному в подземном хранилище в районе Дахия, пригороде Бейрута.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее постпред РФ в ООН заявил, что США покрывают преступления Израиля.