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Тяжелораненый российский командир заявил, что не может получить награду за СВО

URA.RU: в Тюмени раненый командир полгода не может получить награду за СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Тяжелораненый российский командир из Тюмени, ветеран боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Иванов заявил, что полгода не может получить награду за участие в разминировании участка. Об этом пишет URA.RU.

«Являясь командиром 3-го отделения саперов, на задании получил тяжелое ранение при подрыве на вражеской мине. Имею вторую группу инвалидности и ампутацию левой ноги на уровне средней трети голени», — следует из публикации.

По словам военнослужащего, его демобилизовали 22 марта, поставив Д-категорию годности. Иванов добавил, что из части была информация об указе президента РФ о награждении, однако спустя полгода нет никакой информации о том, где награда.

«Весь взвод, которым я на тот момент командовал, был награжден медалью за разминирование, на которые в том числе, ходили под моим руководством. У меня наград и поощрений на данный момент нет», — рассказал боец.

Пытаясь добиться информации о награде, Иванов направлял несколько запросов в военкомат, а также в прокуратуру и правительство Курганской области. Также военнослужащий указал, что обращался за содействием в отделение фонда «Защитники Отечества», но сведений о своей государственной награде так и не получил.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в настоящее время около пяти тысяч журналистов, работающих в зоне спецоперации, могут претендовать на получение ветеранского статуса.

Ранее МО РФ предложило расширить список ветеранов боевых действий.

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