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Минобороны РФ предложило расширить список военных, относящихся к ветеранам боевых действий

МО предложило относить к ветеранам военных, отражающих вторжение на госгранице

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России предложило внести в список военных, относящихся к ветеранам боевых действий, солдат, которые отражают вторжение в Российскую Федерацию и провокации на государственной границе на территориях регионов, прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий проект оборонного ведомства предполагает внесение изменений в закон «О ветеранах». В соответствии с документом, список прилегающих к зоне СВО территорий будет определять правительство России.

Эксперты Минобороны подсчитали, что расходы на расширение списка составят 3,4 млрд рублей в 2025-2027 годах.

В сентябре правительство РФ внесло в Госдуму проект о статусе ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, выполняющих свои обязанности в зоне СВО с 24 февраля 2022 года.

До этого по предложению президента в России была создана специальная кадровая программа «Время героев» для ветеранов и участников СВО. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам главы государства, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

Ранее сообщалось, что в России хотят давать награду «ветеран военной журналистики».

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