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Названо число журналистов СВО, претендующих на статус ветеранов

Хинштейн: около 5 тысяч военкоров СВО подпадают под статус ветеранов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В настоящее время около пяти тысяч журналистов, работающих в зоне спецоперации, могут претендовать на получение ветеранского статуса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

Хинштейн также высказал опасения, что на этапе согласования закона могут возникнуть сложности с министерством цифрового развития и Министерством экономического развития РФ, поскольку оценочная сумма, необходимая для обеспечения льготами, составляет примерно 500 млн рублей в год.

Депутат отметил, что принятие закона даст возможность журналистам, работающим в зонах боевых действий, пользоваться рядом преимуществ, таких как приоритетное право на получение земельных участков для садоводства, внеочередное медицинское обслуживание, путевки в санатории и возможности дополнительного обучения.

«Я искренне верю в необходимость принятия этого закона», — подытожил Хинштейн.

До этого Хинштейн сообщил, что законопроект, касающийся присвоения ветеранского статуса журналистам и сотрудникам СМИ, которые трудятся в зоне специальной военной операции, а также в регионах боевых действий и на территориях с объявленным военным положением, был направлен на отзыв в правительство.

Ранее в России решили давать награду «ветеран военной журналистики».

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