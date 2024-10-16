Стало известно, почему США не будут сбивать российские ракеты над Украиной

Соединенные Штаты не станут выполнять просьбу Украины об уничтожении ракет и дронов в небе над республикой, поскольку опасаются развязать ядерную войну с Россией. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Мы можем пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязывая прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерному конфликту. Попытка сделать это с Россией сопряжена с гораздо большим риском», — объяснил журналистам источник в сенате США.

Издание также пишет, что Белый дом готов помогать Израилю, поскольку для этого требуется небольшое число систем ПВО, которые можно разместить на кораблях. В то же время Украина значительно больше Израиля, а для ее защиты Штатам придется направить наземные ЗРК и самолеты, что существенно повышает риск прямого столкновения с РФ.

В июле украинский лидер Владимир Зеленский подписал совместно с главой польского правительства оборонное соглашение. По словам президента, договор подразумевает, что соседняя республика будет сбивать российские ракеты над территорией Украины. При этом в Польше слова Зеленского тут же опровергли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского попросили Запад перенести боевые действия в Россию.