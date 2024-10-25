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Стало известно о неразберихе в рядах ВСУ при бегстве из Серебрянки в ДНР

Марочко: бойцы ВСУ обстреливали сослуживцев при бегстве из Серебрянки в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские солдаты несколько раз обстреляли сослуживцев, хаотично покидавших свои позиции в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Он рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта были зафиксированы «элементы потери управления». Неразбериха в украинских войсках возникла после того, как российские бойцы взяли под свой контроль Серебрянку.

«Средствами объективного контроля выявлены ряд фактов хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и перемещение на неподготовленные рубежи. Координация и контроль таких действий со стороны украинского командования, вероятнее всего, не осуществлялась», — отметил Марочко.

Эксперт пришел к такому выводу, так как «кочующие» солдаты ВСУ несколько раз вели перестрелку с другими украинскими подразделениями около населенного пункта. При этом отступающие военнослужащие тоже попали под «дружественный огонь», уточнил он.

23 октября в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские бойцы взяли под свой контроль Серебрянку в ДНР. По информации ведомства, задачу выполнили солдаты группировки войск «Юг».

Ранее военные ВСУ покинули населенный пункт Максимильяновка в ДНР.

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