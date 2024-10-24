В ОАЭ прокомментировали сбитие Ил-76 в Судане

Сбитый в Судане грузовой самолет Ил-76 не был зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя страны.

«Вопреки необоснованным сообщениям СМИ, важно дать понять, что рассматриваемый самолет не зарегистрирован и не связан с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы осознаем, что ОАЭ в настоящее время являются объектом скоординированной кампании дезинформации суданских вооруженных сил и их филиалов, направленной на подрыв нашей внешней политики, региональной роли и гуманитарных усилий», — заявили в ОАЭ.

В Абу-Даби добавили, что ОАЭ не поставляет вооружения ни одной из сторон гражданской войны в Судане.

До этого Силы быстрого реагирования (СБР) Судана создали комиссию для установления страны принадлежности сбитого самолета Ил-76 и личности членов его экипажа.

Ранее россиянин снял видео перед крушением Ил-76 в Судане.