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ТАСС сообщил об угрозе котла для ВСУ в двух населенных пунктах ДНР

ТАСС: группировка ВСУ в Горняке и Кураховке в ДНР рискует попасть в котел

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении рискует попасть в котел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Там подчеркнули, что «активные штурмовые действия российских войск поставили в затруднительное положение» группировку ВСУ.

Также силовики сообщили, что населенные пункты находятся в полукольце, а подъездные дороги к ним практически полностью находятся под огневым контролем.

Накануне экс-замначальника генштаба ВСУ уже заявлял, что украинские военные могут попасть в котел между Кураховкой и Горняком. По его словам, для ВСУ ситуация остается тяжелой, а на отдельных направлениях даже критической.

Если раньше ВСУ могли медленно отступать со своих позиций под натиском российских войск, сейчас из-за уменьшения расстояния между «клешнями» будущего котла сделать это становится все сложнее, сказал он.

Ранее украинские СМИ сообщили об ухудшении позиций ВСУ в ДНР.

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