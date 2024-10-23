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Путин расскажет Эрдогану о ситуации на Украине

Путин проинформирует Эрдогана о ходе специальной военной операции на Украине

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин проинформирует своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча Путина и Эрдогана проходит на полях саммита БРИКС в Казани, где также собрались десятки мировых лидеров из стран — участниц организации и претендентов на присоединение к БРИКС.

Встреча Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным началась в 17:00 мск. По данным дипломатического источника в Анкаре, лидеры двух стран обсудят проекты создания новых атомных электростанций и газового хаба на территории Турции, а также перспективы торговли в национальных валютах.

В среду турецкий телеканал TRT сообщал, что Путин и Эрдоган планируют в Казани обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.

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Операция на Украине
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