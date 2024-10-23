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«Ростех» в несколько раз увеличит поставки беспилотников в зону СВО

«Ростех» планирует в три раза увеличить поставки БПЛА для СВО до конца года

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Станислав Красильников/РИА Новости

«Ростех» планирует увеличить объем поставок беспилотных летательных аппаратов в три раза до конца 2024 года. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, пишет ТАСС.

Чемезов подчеркнул, что за последние годы беспилотники изменили методы ведения современных войн.

«На конец 2024 года поставки ожидается увеличить еще в три раза. Буквально за пять месяцев мы развернули серийный выпуск беспилотников «Суперкам», которые хорошо себя зарекомендовали, военные их очень ждут», — сказал он.

23 октября сообщалось, что ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она уничтожила беспилотник прямым попаданием в цель.

«Ростех» отметил, что этот случай показывает, что «заложенные в ракету характеристики точности и управляемости позволяют ей поражать в том числе такие сложные объекты, не входящие в круг типовых целей».

Ранее в России испытали новый беспилотник.

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