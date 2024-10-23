Власти Курской области назвали сумму ущерба АПК от атак ВСУ

Власти Курской области заявили, что ущерб, нанесенный экономике атаками ВСУ на территорию региона, превысил 100 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, предварительный размер ущерба в агропромышленным комплексе превысил 100 млрд рублей, в промышленном комплексе и секторе малого и среднего предпринимательства — 17 млрд рублей.

Он добавил, что в настоящее время в регионе создана рабочая группа по поддержке пострадавших предприятий.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область.