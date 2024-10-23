В МО РФ рассказали об отраженных за сутки атаках ВСУ в Курской области

Российские военные за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, сражения произошли в направлении населенных пунктов Покровский и Плехово. В них приняли участие бойцы группировки войск «Север».

«Также сорваны три попытки контратак [украинских формирований] в направлении населенного пункта Зеленый Шлях», — говорится в заявлении.

Из него следует, что за аналогичный промежуток времени солдаты «Севера» нанесли поражение живой силе и технике 10 бригад ВСУ. Места их скопления обнаружили недалеко от населенных пунктов Свердликово, Дарьино, Новоивановка, Нижний Клин, Зеленый Шлях и Плехово.

Всего за минувшие сутки российские бойцы ликвидировали в Курской области до 40 военных ВСУ. Более того, украинские подразделения лишились четырех единиц техники — трех боевых машин пехоты и одного танка.

«Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — уточнили в Минобороны РФ.

23 октября экипаж российского истребителя Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области. Воздушное судно поразило цель при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее морские пехотинцы ВС РФ взяли в плен четырех украинских бойцов в Курской области.