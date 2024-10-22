Украина атаковала Токмак в Запорожье

Украинская армия обстреливает город Токмак в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — заявил он.

Утром 22 октября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атакуют объекты инфраструктуры Энергодара. Под удар ВСУ также попала территория, находящаяся рядом с Запорожской АЭС.

Балицкий сообщил, что в результате атаки противника на Энергодар, оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.