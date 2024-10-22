Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина атаковала Токмак в Запорожье

Рогов: ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области

close
Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Украинская армия обстреливает город Токмак в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — заявил он.

Утром 22 октября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атакуют объекты инфраструктуры Энергодара. Под удар ВСУ также попала территория, находящаяся рядом с Запорожской АЭС.

Балицкий сообщил, что в результате атаки противника на Энергодар, оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами