Подразделения Вооруженных сил России отразили две контратаки украинских войск в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в результате этих боестолкновений Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 70 военнослужащих, танк и три боевые машины пехоты Bradley производства США. Кроме того, четыре украинских солдата сдались в плен.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.