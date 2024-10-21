Опубликовано видео уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение трех единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

По информации ведомства, бойцы группировки войск «Север» поразили машины противника с помощью FPV-дронов.

15 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские военные, находящиеся в Курской области, в скором времени будут вынуждены бежать либо угодят в «котел» российской армии.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась к нападению на Курскую область.