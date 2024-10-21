Над Курской областью уничтожили ракету

Украинская ракета была уничтожена в небе над Курской областью. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Губернатор также выразил благодарность военным сил противовоздушной обороны и защитникам границы.

Накануне Смирнов заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну украинскую ракету в небе над Курской областью.

20 октября он рассказал, что средства ПВО днем сбили в небе над Курской областью две украинские ракеты.

18 октября в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России продолжают действия по разгрому подразделений украинской армии, ворвавшихся на территорию Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.