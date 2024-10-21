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В Минобороны РФ рассказали об обстановке в Курской области

МО РФ: ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Новоивановки

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Новоивановки в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Российские войска отразили контратаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери ВСУ составили до 15 человек, также были уничтожены танк и две бронемашины.

До этого Минобороны РФ показало кадры боевой работы вертолета Ка-52 в зоне СВО. Российский вертолет сорвал ротацию Вооруженных сил Украины. Видео было снято в приграничном районе Курской области. Видно, как вертолет ведет стрельбу из бортовых пушек, при этом изображения окружающей местности размыты и не поддаются идентификации.

Также газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ писала, что солдаты ВСУ выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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