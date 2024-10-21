В РФ заявили, что часть Запорожья находится под огнем ВСУ

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что освобожденная часть Запорожской области находится под огнем украинских войск.

По его словам, подразделения ВСУ обстреливают город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка в Запорожской области.

«На данный момент зафиксировано не менее пяти прилетов», — пояснил Рогов.

Он призвал всех проявлять бдительность и находиться в укрытиях.

До этого Рогов рассказывал, что российские войска нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились надводные беспилотные летательные аппараты, применяемые для ударов по Крыму. Удар был нанесен 20 октября по Запорожскому судостроительному судоремонтному заводу. Российские военные применили для этого авиационные бомбы с модулями управления (УМПК).

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.