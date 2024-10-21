Военный эксперт рассказал, что ВС РФ уничтожили 11 тысяч солдат ВСУ, пытавшихся пройти в ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что за неделю российские военные уничтожили 11 тысяч солдат ВСУ, пытавшихся проникнуть на территорию ЛНР.

По словам эксперта, это количество на 3,2 тысячи человек больше, чем на предыдущей неделе.

«С 12 по 18 октября 2024 года подразделениями группировки «Запад» и «Юг» отражено 48 контратак противника. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за отчетный промежуток времени составили порядка 10 975 украинских боевиков и наемников», — пояснил Марочко.

Он добавил, что также российские военные за минувшую неделю уничтожили 26 танков, 4 пусковые установки РСЗО (реактивных систем залпового огня) и 72 орудия полевой артиллерии.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на американских бронетранспортерах International MaxxPro дважды пыталась зайти в тыл российским военным в Глушковском районе Курской области.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.