Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, что ВС РФ уничтожили 11 тысяч солдат ВСУ, пытавшихся пройти в ЛНР

Марочко: ВС РФ уничтожили 11 тысяч солдат ВСУ, пытавшихся проникнуть в ЛНР

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что за неделю российские военные уничтожили 11 тысяч солдат ВСУ, пытавшихся проникнуть на территорию ЛНР.

По словам эксперта, это количество на 3,2 тысячи человек больше, чем на предыдущей неделе.

«С 12 по 18 октября 2024 года подразделениями группировки «Запад» и «Юг» отражено 48 контратак противника. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за отчетный промежуток времени составили порядка 10 975 украинских боевиков и наемников», — пояснил Марочко.

Он добавил, что также российские военные за минувшую неделю уничтожили 26 танков, 4 пусковые установки РСЗО (реактивных систем залпового огня) и 72 орудия полевой артиллерии.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на американских бронетранспортерах International MaxxPro дважды пыталась зайти в тыл российским военным в Глушковском районе Курской области.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами