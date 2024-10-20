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Российские войска выбили ВСУ с южной окраины Воздвиженки в ДНР

«Военное обозрение»: ВС России выбили ВСУ с южной окраины села Воздвиженка в ДНР

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РИА «Новости»

Бойцы Вооруженных сил России успешно выбили украинских военных с южной окраины села Воздвиженка, расположенного в Донецкой народной республике на Покровском направлении. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

По его информации, удары ВС России нанесли значительные потери противнику, заставив его отступить на север населенного пункта. Воздвиженка стратегически важна, поскольку открывает путь к дороге Покровск-Константиновка, которая очень важна для ВСУ.

Накануне ТАСС сообщил, что находящиеся в городе Селидово ДНР подразделения украинской армии пытаются отступать из населенного пункта малыми группами. По информации агентства, положение ВСУ в городе и его окрестностях ухудшается, и украинскому командованию вскоре придется принять решение: либо вывести группировку, либо «максимально утилизировать личный состав» как в Угледаре.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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