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ВСУ атаковали город и село в Запорожской области

ВСУ атаковали город Каменка-Днепровская и село Водяное в Запорожской области

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью артиллерии и беспилотника атаковали город Каменка-Днепровская и село Водяное, расположенные в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«С утра идет террористический обстрел Каменки-Днепровской из артиллерии. Уже зафиксировано не менее восьми взрывов», — написал замглавы области.

По его словам, украинские военные произвели атаку дроном по жилому сектору Водяного.

«Повреждена газовая труба, перебиты электропровода, частично пострадало имущество мирного населения. Возгорания нет», — добавил Тицкий.

20 октября он также сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал здание администрации Васильевского района в Запорожской области. В результате атаки повреждено остекление здания.

Накануне жительница Брянской области получила ранение в результате атаки беспилотника ВСУ. Дрон прилетел по селу в Стародубском муниципальном округе.

Ранее в Следственном комитете России рассказали о случаях терроризма со стороны ВСУ в Курской области.

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