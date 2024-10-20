Над Курской областью сбили две ракеты ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) днем сбили в небе над Курской областью две украинские ракеты. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

16 октября в Курской области уничтожили две ракеты и три дрона ВСУ самолетного типа.

17 августа российские военнослужащие за сутки освободили 14 жителей Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее раскрыто число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Курской области.