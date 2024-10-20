Осужденный экс-министр труда Забайкалья замечен в зоне СВО

Бывший министр труда и соцзащиты Забайкалья Андрей Федотов, приговоренный к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий, оказался в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Chita.ru.

Отмечается, что помощник губернатора Забайкалья Сергей Базаров опубликовал видео с места проведения спецоперации, на котором также был бывший министр в военной форме. Андрея Федотова он назвал «коллегой».

В 2023-м Федотова осудили на пять лет тюрьмы за преступление, которое он совершил в 2018 году. Чиновник договорился с бывшим директором Хадабулакского психоневрологического интерната, что контракт в 12,5 миллиона рублей на капитальный ремонт жилого корпуса №5 он отдаст родственнику. Контракт исполнен не был.

20 октября стало известно, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции.

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.