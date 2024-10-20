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В подполье заявили о нескольких ударах по Харькову на северо-востоке Украины

Координатор подполья Лебедев: в Харькове после серии ударов выставили оцепление

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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Харьков, расположенный на северо-востоке Украины, вечером 19 октября и в ночь на 20 октября подвергся нескольким ударам. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его словам, после атаки в городе была зафиксирована повышенная активность бригад скорой медицинской помощи.

«На северо-западе [населенного пункта] ставят оцепление», — добавил источник агентства.

Ночью 20 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах на территории Харькова. В тот момент в городе, как и во всей Харьковской области, действовала воздушная тревога.

Ближе к утру в населенном пункте зафиксировали еще одну серию взрывов. При этом журналисты местного «24-го канала», которые рассказали о ЧП, не привели никаких подробностей.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что во время повторных взрывов в Харьковской области работали сирены воздушной тревоги. Также особый режим действовал на территории Сумской и Винницкой областей.

Ранее в подполье рассказали об ударе по железнодорожной станции в Харькове.

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