Место расположения иностранных наемников ВСУ поражено в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Запорожье, прилет по месту расположения ВСУ и иностранных наемников... На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники. Велась подготовка и распределение по подразделениям для ведения штурмовых действий на запорожском направлении», – сообщил Лебедев.

Он также добавил, что рядом с этой локацией располагался небольшой склад боеприпасов, который взорвался после удара. По его данным, более 60 наемников получили ранения, 20 из них спасти не удалось.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что город Запорожье, подконтрольный Украине, превращается в территорию кладбищ для солдат ВСУ. Он пояснил, что, по открытой украинской стороной информации, на этих территориях были похоронены более 16 тысяч украинских солдат.

Ранее российские военные рассказали, какие бойцы ВСУ оказывают наибольшее сопротивление.