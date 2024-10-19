Проблема украинского президента Владимира Зеленского и НАТО заключается в том, что настоящий «план победы» для Украины разработали в России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«В то время как над «планом победы» бредового диктатора Зеленского все смеются, вот — реальный «план победы» для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его написали русские», — написал он.

Боуз сопроводил запись видео, на котором глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об условиях завершения конфликта, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

Журналист также прикрепил к записи видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о предложенных президентом России Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил глава государства.

Ранее СМИ нашли «сходство» планов Трампа и Путина по урегулированию на Украине.