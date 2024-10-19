Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Минобороны: экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в Курской области

close
Минобороны РФ

Экипажи вертолетов Ка-52М помешали ротации украинских подразделений в приграничном районе Курской области, передает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

«Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщило оборонное ведомство.

Там добавили, что при выполнении боевой задачи сухопутных войск российские летчики выпустили ракеты по личному составу и бронетехнике ВСУ. Цели были уничтожены, после чего экипажи вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек (ложных тепловых целей, которые представляют собой пиротехнические устройства, выделяющие большое количество тепла при сгорании горючего состава: при появлении такой ложной цели в поле наведения, ракета перенацеливается на более мощный тепловой сигнал), чтобы предотвратить попадание ракет противника.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами