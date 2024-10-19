Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

Очередные взрывы раздались утром 19 октября в районе Черкасс в центральной части Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Вблизи Черкасс прогремели повторные взрывы», — говорится в сообщении.

Взрывы также произошли в Киевской области.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 07:33 мск, воздушная тревога звучала в Киеве, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Одесской и Житомирской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины.