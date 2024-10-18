В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира батальона ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона исламской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале.

По данным израильских военных, Хамдан отвечал за охрану лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара.

«Несколько недель назад на основе разведывательной информации была сделана оценка с высокой вероятностью, что он был ликвидирован <...> Сегодня (пятница) Махмуд Хамдан был ликвидирован Армией обороны Израиля во время столкновения с войсками Армии обороны Израиля, примерно в 200 метрах от места, где был ликвидирован Синвар», — говорится в сообщении.

До этого майор запаса Анна Уколова, представляющая пресс-службу Армии обороны Израиля, сообщила, что Синвар был уничтожен в результате обстрела танками, после того как его местоположение было установлено израильскими военными, что привело к началу перестрелки.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.