В НАТО заявили о продолжении укрепления присутствия у границ с Россией

НАТО продолжит укреплять свое присутствие на восточном фланге у границ с Россией, нарастит системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, истребители 5-го поколения. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран альянса, передает РИА Новости.

«Мы недавно существенно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», — отметил он.

Накануне Рютте заявлял, что Украина и ее президент Владимир Зеленский должны иметь возможность вести переговоры с РФ «с позиции силы».

16 октября генеральный секретарь НАТО провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал ключевую задачу организации на Украине. Как он сказал, сейчас она заключается в необходимости сделать все возможное, чтобы Киев мог продолжить вооруженное противостояние с Москвой.

В то же время руководитель Североатлантического альянса обратил внимание, что союзники обязаны помешать президенту РФ Владимиру Путину «добиться желаемого».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как можно было предотвратить конфликт на Украине.