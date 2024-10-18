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Mash узнал о самовольном оставлении позиций солдатами ВСУ в Курской области

Mash: 300 солдат ВСУ оставили позиции у Толстого Луга Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Около 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из «полукотла». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, российские бойцы накрыли их огнем артиллерии и беспилотников. Многие солдаты ВСУ ликвидированы, несколько десятков солдат попали в российский плен, большинство из них сдались добровольно.

Также Mash сообщает, что за последние сутки Вооруженные силы России освободили село Плёхово в Курской области. В настоящее время российские бойцы атакуют позиции ВСУ в приграничной Судже.

Также ВС РФ освободили поселок Новый Путь в Глушковском районе. Сейчас там идут «чистки».

По радиоперехватам удалось узнать, что командование ВСУ велело своим солдатам «стоять до последнего» и ожидать ротации, а также им сказано не забирать павших сослуживцев.

Согласно информации канала, российские подразделения атакуют силы ВСУ с шести основных направлений: со стороны Дарьино, Новоивановки, Ольговки, Кремяного, Новой Сорочины — в сторону Леонидово, Малой Локни и Черкасского Поречного. Цель — замкнуть кольца, в первую очередь вокруг Толстого Луга, куда бежали украинские военнослужащие из Любимовки.

До этого «Страна.ua» сообщала, что на Украине с начала российской специальной военной операции было открыто почти 90 тысяч производств по самовольному оставлению части и дезертирству. Больше половины этих производств были открыты за 2024 год.

Ранее сообщалось, что на Украине в четыре раза выросло число дезертиров.

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