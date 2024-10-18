На юге Израиля уничтожили проникших из Иордании террористов

Группа террористов проникла на территорию Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что военнослужащие страны засекли нарушителей на границе с Иорданией. После этого между солдатами и террористами произошла перестрелка.

«На место происшествия были направлены войска ЦАХАЛ, которые нейтрализовали двух террористов», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас территорию на границе Израиля и Иордании осматривают военные еврейского государства. Они проверяют, не укрылись ли здесь другие члены проникшей в страну группы.

9 октября бойцы ЦАХАЛ уничтожили пятерых палестинских боевиков в лагере беженцев Балата, который считается самым крупным на Западном берегу реки Иордан. Как рассказали в израильской полиции, среди ликвидированных людей был командовавший формированием вооруженной группировки «Бригада мучеников аль-Аксы» Исам ас-Саладж.

«Бригада мучеников аль-Аксы» является военизированным крылом одного из ключевых подразделений Организации освобождения Палестины — ФАТХ.

Ранее в Израиле призвали депортировать семьи террористов вне зависимости от гражданства.