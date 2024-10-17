Город в Запорожской области подвергся массированному артобстрелу ВСУ

Украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по городу Каменка-Днепровская, расположенному в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, населенный пункт подвергся атаке примерно в 9:40 (совпадает с мск). Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно били по местным водозабору и газовому хозяйству, уточняется в заявлении.

«Буквально за 15 минут было нанесено семь ударов», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что ночью под огонь со стороны украинских бойцов попали и несколько жилых домов в Каменке-Днепровской. Как рассказал член Общественной палаты РФ, военные ВСУ нанесли по зданиям как минимум девять ударов.

15 октября атаке со стороны ВСУ подвергся рыбный цех в Каменке-Днепровской. В администрации соответствующего муниципального округа заявили, что из-за действий украинских солдат пострадала женщина 1983 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждения для оказания необходимой помощи.

Ранее в Запорожской области в результате атаки украинских дронов пострадали два человека.