Минобороны РФ рассказало о контратаках ВСУ в Курской области

За минувшие сутки российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районе населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.

В результате боев украинские подразделения потеряли до 40 человек личного состава. Также уничтожены четыре танка, шведская боевая машина пехоты CV-90. Кроме того, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что украинские бойцы предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Белгородской области. ВСУ намеревались зайти в российский регион из Харьковской области. Их заметили в направлении населенного пункта Журавлевка.

В атаке были задействованы лишь малые силы украинских войск. В связи с этим авторы публикации не исключили, что ее организовали, только чтобы прощупать оборону Вооруженных сил РФ.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.