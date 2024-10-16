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Израиль подверг бомбардировкам и обстрелам десятки населенных пунктов в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары по 48 ливанским населенным пунктам

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Авиация и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по десяткам населенных пунктов, расположенным на юге и востоке Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

В общей сложности, бомбардировкам и обстрелам подверглись 48 населенных пунктов. Массированные удары были нанесены по приграничным районам, поселениям в долине Бекаа, а также по городу Набатия.

В результате ударов пострадало значительное количество мирных жителей.

16 октября Израиль нанес удар по складу оружия шиитского радикального движения «Хезболла», расположенному в подземном хранилище в районе Дахия, пригороде Бейрута.

В этот же день представитель ЦАХАЛ призвал жителей южного пригорода столицы Ливана Бейрута срочно эвакуироваться.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее ЦАХАЛ нанес удары по 230 объектам «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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