Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области

Минобороны заявило об отражении девяти контратак ВСУ в Курской области

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

Войска РФ продолжают действия по разгрому группировки ВСУ, вторгшейся на территорию российского региона, отметили в ведомстве.

В сводке говорится, что подразделения группировки ВС РФ «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение нескольким украинским бригадам в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.

В результате действий российских военных ВСУ потеряли до 70 солдат, танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, добавили в Минобороны.

16 октября Mash заявил, что силы РФ завершают операцию по окружению группировки ВСУ в Курской области. По его данным, в кольце могут оказаться почти 2000 украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами