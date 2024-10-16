Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области

Российские войска за прошедшие сутки отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

Войска РФ продолжают действия по разгрому группировки ВСУ, вторгшейся на территорию российского региона, отметили в ведомстве.

В сводке говорится, что подразделения группировки ВС РФ «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение нескольким украинским бригадам в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.

В результате действий российских военных ВСУ потеряли до 70 солдат, танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, добавили в Минобороны.

16 октября Mash заявил, что силы РФ завершают операцию по окружению группировки ВСУ в Курской области. По его данным, в кольце могут оказаться почти 2000 украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области.