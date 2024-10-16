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В США заявили о неспособности Украины противостоять наступлению РФ в Донбассе

WP: Украина неуклонно теряет территории в Донбассе под напором российской армии

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Gleb Garanich/Reuters

Конфликт с РФ почти полностью лишил Украину возможности противостоять наступлению российской армии в Донбассе, в связи с чем страна продолжает терять территории. Об этом пишет американская газета Washington Post (WP).

Отмечается, что санкциям Запада не удалось нанести ущерба российской военной машине, которая по-прежнему превосходит Украину как по численности, так и по количеству вооружений.

Автор статьи также оценил вторжение ВСУ в Курскую область. По его мнению, оно обеспечило «подъем боевого духа» у украинских солдат, однако не принесло никаких преимуществ в стратегическом плане.

«Тем временем украинские силы на восточном фронте ослабевают перед лицом продолжающегося российского наступления, неуклонно теряя территории в Донбассе», — говорится в материале.

Издание пишет, что Запад еще несколько месяцев назад осознал, что Киев находится в плачевном положении, однако только недавно его представители начали признавать это в своих публичных заявлениях.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Валтонен призвала к увеличению помощи Киеву. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины.

Ранее Зеленский пожаловался, что все чаще слышит заявления о переговорах от союзников.

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