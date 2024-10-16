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Пленный боец ВСУ обвинил командование в трате людей на мясные штурмы

РИА Новости: командование ВСУ отправляет людей на «мясные штурмы» без подготовки

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Росгвардия

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет необученных бойцов на «мясные штурмы». Об этом рассказал Минобороны РФ военнопленный Петр Дудяк, его слова приводит РИА Новости.

По словам Дудяка, украинских солдат отправляют на штурм без сведений о численности группировки противника и даже о направлении, с которого ожидается атака, при этом людей иногда отправляют на недавно занятые российскими войсками позиции.

«Уже село захвачено, а они кидают просто на мясо», — пояснил он.

Примером неграмотного решения командования он назвал отсутствие путей эвакуации бойцов ВСУ из Карловки в ДНР, из-за которого оставшимся в населенном пункте приходилось ожидать смерти или сдаваться в плен. В завершении своей речи солдат призвал президента Украины Владимира Зеленского заканчивать конфликт во имя спасения людских жизней.

До этого боец ВСУ рассказал, что командир вслепую отправил его часть в Курскую область.

По словам пленного, его командир точно знал, куда направляется часть, однако боялся, что его подчиненные массово дезертируют. Бывший боец ВСУ сообщил, что стал свидетелем расстрела группы военных за отказ ехать на территорию Курской области.

Ранее пленный украинский медик описал отношение к мобилизованным со стороны командования ВСУ.

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