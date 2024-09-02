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Боец ВСУ рассказал, что не знал, что его направили в Курскую область

Боец ВСУ рассказал, что командир вслепую отправил его часть в Курскую область

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Украинский военнопленный Андрей Анисимов рассказал, что его часть направили в Курскую область вслепую. Его слова приводит РИА Новости.

«Нас туда послали, как мясо. Сказав, что мы будем возле границы с Российской Федерацией. Это все, что нам сказали», — сообщил он.

По словам Анисимова, его командир точно знал, куда направляется часть, однако боялся, что его подчиненные массово дезертируют. Бывший боец ВСУ сообщил, что стал свидетелем расстрела группы военных за отказ ехать на территорию Курской области.

До этого в Курской области рассказали, что ВСУ хотели похитить россиян и увезти на Украину.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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