Рогов рассказал, как офицер ВСУ передал ВС РФ данные об украинских позициях

Офицер Вооруженных сил Украины сдался в плен российским военным в Запорожской области и передал данные о командном пункте и позициях Вооруженных сил Украины. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Это произошло на Степногорском направлении. Данный случай Рогов считает «показательным».

По его словам, украинский офицер добровольно перешел на российскую сторону и указал место размещения командного пункта украинской армии и позиции ВСУ, после чего ВС РФ нанесли по ним удар.

Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бывший солдат украинского батальона «Айдар» Владимир Зайченко, сдавшийся в плен российским бойцам, хочет получить гражданство России и вступить в спецназ «Ахмат».

Ранее пленный военный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военным.