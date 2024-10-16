В Курской области сдались в плен украинские военные из карательного подразделения

Пятеро осужденных за изнасилование и отправленных в Курскую область военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства отметил, что эти солдаты были осуждены за изнасилования, а затем отправлены в составе карательного подразделения при вторжении в Курскую область.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.