Минобороны рассказало о сбитых за ночь беспилотниках

Российские силы ПВО сбили за ночь три беспилотника над территорией России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

15 октября в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся рейсовый автобус. Восемь пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки.

В этот день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов также сообщал, что украинские дроны атаковали город Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская АЭС.

Ранее в Краснодарском крае БПЛА повредил жилой дом.