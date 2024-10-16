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Минобороны рассказало о сбитых за ночь беспилотниках

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили три БПЛА ВСУ в Белгородской и Воронежской областях

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские силы ПВО сбили за ночь три беспилотника над территорией России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

15 октября в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся рейсовый автобус. Восемь пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки.

В этот день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов также сообщал, что украинские дроны атаковали город Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская АЭС.

Ранее в Краснодарском крае БПЛА повредил жилой дом.

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