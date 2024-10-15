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В США рассказали, что может произойти с ВСУ на Донбассе

Подполковник Дэвис: солдаты ВСУ сдадутся в плен или их ликвидируют в Селидово

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Oleg Petrasiuk/AP

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что украинские войска в Селидово находятся в ситуации, когда им придется либо сдаться в плен, либо их ликвидируют.

По словам подполковника, ВСУ могут остаться без снабжения и, как следствие, без бригад и необходимых боеприпасов, поэтому им придется либо сдаться, либо их ликвидируют на месте.

Дэвис добавил, что Россия продолжает продвигаться на Донбассе, и российские войска почти перекрыли пути снабжения для ВСУ в Селидово.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск РФ «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и Донбассе. Украинская армия потеряла до 300 солдат, танк, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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