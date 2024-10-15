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Рогов рассказал о ликвидации наемника из США в ЛНР при помощи дрона

Рогов: российский дрон ликвидировал американского наемника в ЛНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

В одном из сел Луганской народной республики (ЛНР) был уничтожен американский наемник, состоящий на службе в украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация с линии фронта о [ликвидации] американского наемника — спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР», — рассказал общественный деятель.

Он назвал инцидент «поучительным» для тех, кто решит приехать с оружием на российскую территорию со «своими порядками».

15 октября ТАСС со ссылкой на показания жителей Суджи военным следователям сообщило, что в рядах Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область, находились темнокожие, грузины и поляки. Кроме того, одна из женщин рассказала, что в подвалах советовали не прятаться, поскольку в находившихся там стреляли.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о ликвидации наемников-немцев в зоне СВО.

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