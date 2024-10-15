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Власти сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар

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РИА «Новости»

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что Энергодар находится под огнем ВСУ.

Рогов напомнил, что в Энергодаре расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС).

«Дорогие земляки, будьте бдительны и находитесь в укрытиях! Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — пояснил он.

Он также пообещал сообщить подробности происшествия позже.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук говорил, что бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать армии противника планировать атаки на объект.

Он также сравнил последствия от возможных ударов по энергоблокам Запорожской и Курской АЭС. По его словам, ЗАЭС менее уязвима для таких атак благодаря защитным куполам и тому факту, что ее блоки «давно холодные» в то время, как Курская АЭС вовсю работает.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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